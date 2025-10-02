Tokenomika Pendle (PENDLE)

Tokenomika Pendle (PENDLE)

Odkrijte ključne vpoglede v Pendle (PENDLE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:08:03 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Pendle (PENDLE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Pendle (PENDLE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 806.10M
Skupna ponudba:
$ 281.53M
Razpoložljivi obtok:
$ 169.46M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.34B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 7.53
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.033486880201439986
Trenutna cena:
$ 4.757
Informacije o Pendle (PENDLE)

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Uradna spletna stran:
https://pendle.finance/
Bela knjiga:
https://docs.pendle.finance/resources/lite-paper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x808507121b80c02388fad14726482e061b8da827

Tokenomika Pendle (PENDLE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Pendle (PENDLE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PENDLE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PENDLE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PENDLE, raziščite ceno žetona PENDLE v živo!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

