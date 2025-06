PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

Ime in priimekPENDLE

UvrstitevNo.98

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)38.71%

Razpoložljivi obtok162,368,129.4123851

Največja ponudba0

Skupna ponudba281,527,448.45853144

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.517135769763217,2024-04-11

Najnižja cena0.033486880201439986,2022-11-09

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

