Informacije o OMAX (OMAX)
OMAX Coin relies on a system of PoS consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality.The OMAX Coin also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. This is the native and only usable currency in the OMAX ecosystem.
Tokenomika OMAX (OMAX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike OMAX (OMAX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov OMAX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov OMAX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko OMAX, raziščite ceno žetona OMAX v živo!
