Tokenomika NEXPACE (NXPC)

Odkrijte ključne vpoglede v NEXPACE (NXPC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:00:24 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NEXPACE (NXPC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NEXPACE (NXPC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 108.36M
$ 108.36M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 208.55M
$ 208.55M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 519.60M
$ 519.60M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.8563
$ 3.8563
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.48067165104256293
$ 0.48067165104256293
Trenutna cena:
$ 0.5196
$ 0.5196

Informacije o NEXPACE (NXPC)

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Uradna spletna stran:
https://msu.io
Bela knjiga:
https://docs.nexpace.io/
Raziskovalec blokov:
https://msu-explorer.xangle.io/

Tokenomika NEXPACE (NXPC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NEXPACE (NXPC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NXPC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NXPC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NXPC, raziščite ceno žetona NXPC v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

