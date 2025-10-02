Odkrijte ključne vpoglede v NEXPACE (NXPC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NEXPACE (NXPC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NXPC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NEXPACE (NXPC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Analiza zgodovine cen NXPC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

