Tokenomika NUTX Chain (NUTX)

Odkrijte ključne vpoglede v NUTX Chain (NUTX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 20:30:53 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen NUTX Chain (NUTX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NUTX Chain (NUTX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 1,000.00T
$ 1,000.00T$ 1,000.00T
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 14.97M
$ 14.97M$ 14.97M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000000080365
$ 0.000000080365$ 0.000000080365
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.00000001497
$ 0.00000001497$ 0.00000001497

Informacije o NUTX Chain (NUTX)

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

Uradna spletna stran:
https://nutx.ai/
Bela knjiga:
https://drive.google.com/drive/folders/1E8ZCkyKQpxA1DOlupZr-2gAzkga3PIlW?usp=sharing
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/28HjD7NbagvuNcUUtHJ9673YWPHsEL8x4B44ksJqsLdN

Tokenomika NUTX Chain (NUTX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike NUTX Chain (NUTX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NUTX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NUTX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NUTX, raziščite ceno žetona NUTX v živo!

Kako kupiti NUTX

Želite v svoj portfelj dodati NUTX Chain (NUTX)? MEXC podpira različne načine nakupa NUTX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen NUTX Chain (NUTX)

Analiza zgodovine cen NUTX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene NUTX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NUTX? Naša stran za napovedovanje cen NUTX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

