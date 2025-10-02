Odkrijte ključne vpoglede v NUTX Chain (NUTX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za NUTX Chain (NUTX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

As the inaugural Layer2 solution within the ecosystem, NUTX is redefining the Meme economy paradigm through its "multi-chain interoperability + zero-gas transactions" framework. Positioned beyond a mere token, NUTX aims to construct a Web3 wealth engine integrating DeFi, GameFi, AI, and cross-chain technologies. Its global expansion strategy, including a "100-City Worldwide Initiative" and ecosystem development programs such as hackathons, drives tangible real-world adoption.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NUTX, raziščite ceno žetona NUTX v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NUTX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike NUTX Chain (NUTX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NUTX? Naša stran za napovedovanje cen NUTX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen NUTX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Želite v svoj portfelj dodati NUTX Chain (NUTX)? MEXC podpira različne načine nakupa NUTX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.