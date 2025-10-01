Tokenomika My Lovely Planet (MLC)

Tokenomika My Lovely Planet (MLC)

Odkrijte ključne vpoglede v My Lovely Planet (MLC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:48:38 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen My Lovely Planet (MLC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za My Lovely Planet (MLC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 32.23M
$ 32.23M$ 32.23M
Skupna ponudba:
$ 230.00M
$ 230.00M$ 230.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 79.44M
$ 79.44M$ 79.44M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 93.31M
$ 93.31M$ 93.31M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.07323672467418013
$ 0.07323672467418013$ 0.07323672467418013
Trenutna cena:
$ 0.4057
$ 0.4057$ 0.4057

Informacije o My Lovely Planet (MLC)

My Lovely Planet is the Web3 mobile App to protect the environment, accelerated by the Ubisoft Lab, and powered by the Polygon blockchain.

Uradna spletna stran:
https://www.mylovelyplanet.org/
Bela knjiga:
https://whitepaper.mylovelyplanet.org/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x0566c506477cd2d8df4e0123512dbc344bd9d111

Tokenomika My Lovely Planet (MLC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike My Lovely Planet (MLC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MLC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MLC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MLC, raziščite ceno žetona MLC v živo!

Kako kupiti MLC

Želite v svoj portfelj dodati My Lovely Planet (MLC)? MEXC podpira različne načine nakupa MLC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen My Lovely Planet (MLC)

Analiza zgodovine cen MLC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MLC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MLC? Naša stran za napovedovanje cen MLC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti