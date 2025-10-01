Tokenomika MGO (MGO)

Tokenomika MGO (MGO)

Odkrijte ključne vpoglede v MGO (MGO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen MGO (MGO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MGO (MGO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 259.50M
$ 259.50M$ 259.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.07657
$ 0.07657$ 0.07657
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.02595
$ 0.02595$ 0.02595

Informacije o MGO (MGO)

Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.

Uradna spletna stran:
https://mangonet.io/
Bela knjiga:
https://mango-api.mangonet.io/uploads/file/pdf/en/MangoNetwork_whitepaper_v2.0.pdf
Raziskovalec blokov:
https://mgoscan.com/?network=mainnet

Tokenomika MGO (MGO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MGO (MGO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MGO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MGO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MGO, raziščite ceno žetona MGO v živo!

Kako kupiti MGO

Želite v svoj portfelj dodati MGO (MGO)? MEXC podpira različne načine nakupa MGO, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen MGO (MGO)

Analiza zgodovine cen MGO pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MGO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MGO? Naša stran za napovedovanje cen MGO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

