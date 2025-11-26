Tokenomika MultiBank Group (MBG)

Odkrijte ključne vpoglede v MultiBank Group (MBG), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:44:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen MultiBank Group (MBG)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za MultiBank Group (MBG), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 449.50M
$ 449.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 3.0974
$ 3.0974
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526
Trenutna cena:
$ 0.4495
$ 0.4495

Informacije o MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

Uradna spletna stran:
https://www.multibankgroup.com/en
Bela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1IdSlRvjNNIwn13En-_oNLPFA24pBMNSl/view?usp=drive_link
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x45e02bc2875A2914C4f585bBF92a6F28bc07CB70

Tokenomika MultiBank Group (MBG): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike MultiBank Group (MBG) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MBG, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MBG.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MBG, raziščite ceno žetona MBG v živo!

Kako kupiti MBG

Želite v svoj portfelj dodati MultiBank Group (MBG)? MEXC podpira različne načine nakupa MBG, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen MultiBank Group (MBG)

Analiza zgodovine cen MBG pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene MBG

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MBG? Naša stran za napovedovanje cen MBG združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti