Današnja cena kriptovalute MultiBank Group v živo je 0.7812 USD. Tržna kapitalizacija MBG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MBG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

MultiBank Group Logotip

Cena MultiBank Group(MBG)

Cena 1 MBG v USD v živo:

MultiBank Group (MBG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:12 (UTC+8)

Današnja cena MultiBank Group

Današnja cena kriptovalute MultiBank Group (MBG) v živo je $ 0.7812, s spremembo 1.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MBG v USD je $ 0.7812 na MBG.

Kriptovaluta MultiBank Group je trenutno na #3253. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MBG. V zadnjih 24 urah se je MBG trgovalo med $ 0.7135 (najnižje) in $ 0.8399 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.6915943417368275, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.36701751283509526.

V kratkoročni uspešnosti se je MBG premaknil -1.96% v zadnji uri in +4.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.91M.

Tržne informacije MultiBank Group (MBG)

No.3253

$ 8.91M
$ 8.91M$ 8.91M

$ 781.20M
$ 781.20M$ 781.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MultiBank Group je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.91M. Obstoječa ponudba MBG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 781.20M.

Zgodovina cene MultiBank Group, USD

$ 1.6915943417368275
$ 1.6915943417368275$ 1.6915943417368275

$ 0.36701751283509526
$ 0.36701751283509526$ 0.36701751283509526

-1.96%

+1.06%

+4.41%

+4.41%

Zgodovina cen MultiBank Group (MBG) v USD

Sledite spremembam cen MultiBank Group za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.008154+1.06%
30 dni$ -0.2983-27.64%
60 dni$ -0.7182-47.90%
90 dni$ -1.2553-61.65%
Današnja sprememba cene MultiBank Group

Danes je MBG zabeležil spremembo $ +0.008154 (+1.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene MultiBank Group

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2983 (-27.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene MultiBank Group

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MBG spremenil za $ -0.7182 (-47.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene MultiBank Group

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.2553 (-61.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MultiBank Group (MBG) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen MultiBank Group.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MultiBank Group

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MultiBank Group, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MultiBank Group?

Several key factors influence MultiBank Group (MBG) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in the financial services sector
2. Regulatory changes affecting forex and CFD brokers globally
3. Company financial performance, including revenue growth and profit margins
4. Trading volume and client acquisition rates
5. Competitive landscape in online trading platforms
6. Economic conditions in key operating markets
7. Interest rate changes affecting trading activity
8. Geopolitical events impacting financial markets
9. Technology upgrades and platform improvements
10. Compliance costs and regulatory requirements

These factors combine to drive MBG's stock price movements and overall market valuation.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MultiBank Group?

People want to know MultiBank Group (MBG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders assess profitability, manage risk, and execute strategies effectively in the volatile crypto market.

Napoved cene za kriptovaluto MultiBank Group

Napoved cene MultiBank Group (MBG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MBG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MultiBank Group (MBG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena MultiBank Group lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O MultiBank Group

Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MultiBank Group

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MultiBank Group? Nakup MBG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MultiBank Group. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MultiBank Group (MBG).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MultiBank Group bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MultiBank Group

Z lastništvom kriptovalute MultiBank Group se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup MultiBank Group (MBG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je MultiBank Group (MBG)

MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.

Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.

MultiBank Group Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje MultiBank Group razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna MultiBank Group spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MultiBank Group

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MultiBank Group?
Če bi kriptovaluta MultiBank Group rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MultiBank Group.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:12 (UTC+8)

Več kriptovalut za raziskovanje

