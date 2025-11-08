Današnja cena MultiBank Group

Današnja cena kriptovalute MultiBank Group (MBG) v živo je $ 0.7812, s spremembo 1.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MBG v USD je $ 0.7812 na MBG.

Kriptovaluta MultiBank Group je trenutno na #3253. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MBG. V zadnjih 24 urah se je MBG trgovalo med $ 0.7135 (najnižje) in $ 0.8399 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.6915943417368275, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.36701751283509526.

V kratkoročni uspešnosti se je MBG premaknil -1.96% v zadnji uri in +4.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.91M.

Tržne informacije MultiBank Group (MBG)

Uvrstitev No.3253 Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 8.91M$ 8.91M $ 8.91M Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 781.20M$ 781.20M $ 781.20M Zaloga v obtoku ---- -- Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija MultiBank Group je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.91M. Obstoječa ponudba MBG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 781.20M.