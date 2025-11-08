Današnja cena kriptovalute MultiBank Group v živo je 0.7812 USD. Tržna kapitalizacija MBG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MBG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MultiBank Group v živo je 0.7812 USD. Tržna kapitalizacija MBG je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MBG v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MultiBank Group (MBG) v živo je $ 0.7812, s spremembo 1.06 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MBG v USD je $ 0.7812 na MBG.
Kriptovaluta MultiBank Group je trenutno na #3253. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MBG. V zadnjih 24 urah se je MBG trgovalo med $ 0.7135 (najnižje) in $ 0.8399 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.6915943417368275, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.36701751283509526.
V kratkoročni uspešnosti se je MBG premaknil -1.96% v zadnji uri in +4.41% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 8.91M.
Tržne informacije MultiBank Group (MBG)
No.3253
--
----
$ 8.91M
$ 781.20M
--
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija MultiBank Group je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 8.91M. Obstoječa ponudba MBG je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 781.20M.
Zgodovina cene MultiBank Group, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.7135
24H Nizka
$ 0.8399
24H Visoka
$ 0.7135
$ 0.8399
$ 1.6915943417368275
$ 0.36701751283509526
-1.96%
+1.06%
+4.41%
+4.41%
Zgodovina cen MultiBank Group (MBG) v USD
Sledite spremembam cen MultiBank Group za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.008154
+1.06%
30 dni
$ -0.2983
-27.64%
60 dni
$ -0.7182
-47.90%
90 dni
$ -1.2553
-61.65%
Današnja sprememba cene MultiBank Group
Danes je MBG zabeležil spremembo $ +0.008154 (+1.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MultiBank Group
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.2983 (-27.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MultiBank Group
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MBG spremenil za $ -0.7182 (-47.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MultiBank Group
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -1.2553 (-61.65%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen MultiBank Group (MBG) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto MultiBank Group
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute MultiBank Group, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute MultiBank Group?
Several key factors influence MultiBank Group (MBG) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in the financial services sector 2. Regulatory changes affecting forex and CFD brokers globally 3. Company financial performance, including revenue growth and profit margins 4. Trading volume and client acquisition rates 5. Competitive landscape in online trading platforms 6. Economic conditions in key operating markets 7. Interest rate changes affecting trading activity 8. Geopolitical events impacting financial markets 9. Technology upgrades and platform improvements 10. Compliance costs and regulatory requirements
These factors combine to drive MBG's stock price movements and overall market valuation.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute MultiBank Group?
People want to know MultiBank Group (MBG) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and timing market entries or exits. Real-time pricing helps traders assess profitability, manage risk, and execute strategies effectively in the volatile crypto market.
Napoved cene za kriptovaluto MultiBank Group
Napoved cene MultiBank Group (MBG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MBG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MultiBank Group (MBG) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MultiBank Group lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MultiBank Group v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MBG za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MultiBank Group.
O MultiBank Group
Mobilian Coin (MBG) is a cryptocurrency that aims to provide a secure and decentralized method of exchanging value while also being eco-friendly. It operates on a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS) and Proof of Work (PoW) to ensure network security and efficiency. MBG is designed to be used for a variety of purposes within the Mobilian network, including payments, rewards, and as a medium of exchange. The asset's issuance model is designed to be deflationary, with a maximum supply cap and a portion of transaction fees being burned to reduce the circulating supply over time.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto MultiBank Group
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto MultiBank Group? Nakup MBG je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute MultiBank Group. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute MultiBank Group (MBG).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in MultiBank Group bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto MultiBank Group
Z lastništvom kriptovalute MultiBank Group se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup MultiBank Group (MBG) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
MultiBank Group, established in California in 2005, is now one of the world’s largest and most regulated online financial derivatives institutions. Headquartered in Dubai, the Group operates 25+ offices globally and serves over 2 million clients across 100+ countries. With strong regulatory compliance, advanced technology, and a focus on financial integrity, MultiBank Group offers a secure, seamless trading experience worldwide.
Today, the Group is pioneering the future of finance by leading one of the most ambitious Real-World Asset (RWA) tokenization projects in the industry, centered around its first utility token: $MBG.
MultiBank Group Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje MultiBank Group razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MultiBank Group
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MultiBank Group?
Če bi kriptovaluta MultiBank Group rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MultiBank Group.
Koliko je kriptovaluta MultiBank Group vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MultiBank Group je $ 0.7812. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MultiBank Group še vedno dobra naložba?
MultiBank Group ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MBG, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MultiBank Group?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MultiBank Group v vrednosti $ 8.91M.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MultiBank Group?
Cena kriptovalute MBG se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MultiBank Group v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MBG.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MultiBank Group?
Na ceno MBG vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,364.41
+1.55%
ETH
3,455.92
+4.80%
SOL
161.85
+4.14%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1142
+1.96%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MBG na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MBG/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MultiBank Group gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MultiBank Group letos rasla?
Cena kriptovalute MultiBank Group bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MultiBank Group (MBG).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:20:12 (UTC+8)
