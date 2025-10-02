Tokenomika LogX Network (LOGX)

Tokenomika LogX Network (LOGX)

Odkrijte ključne vpoglede v LogX Network (LOGX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen LogX Network (LOGX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za LogX Network (LOGX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 479.78M
$ 479.78M$ 479.78M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.51M
$ 6.51M$ 6.51M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.004025145495006106
$ 0.004025145495006106$ 0.004025145495006106
Trenutna cena:
$ 0.006512
$ 0.006512$ 0.006512

Informacije o LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

Uradna spletna stran:
https://logx.network
Bela knjiga:
https://docs.logx.network/whitepaper/introduction
Raziskovalec blokov:
https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD

Tokenomika LogX Network (LOGX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike LogX Network (LOGX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LOGX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LOGX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LOGX, raziščite ceno žetona LOGX v živo!

Kako kupiti LOGX

Želite v svoj portfelj dodati LogX Network (LOGX)? MEXC podpira različne načine nakupa LOGX, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen LogX Network (LOGX)

Analiza zgodovine cen LOGX pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene LOGX

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LOGX? Naša stran za napovedovanje cen LOGX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

