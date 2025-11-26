Tokenomika Datasoul (DATASOUL)

Tokenomika Datasoul (DATASOUL)

Odkrijte ključne vpoglede v Datasoul (DATASOUL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:00:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Datasoul (DATASOUL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Datasoul (DATASOUL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
$ 200.00B
$ 200.00B$ 200.00B
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 466.60
$ 466.60$ 466.60
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.139719
$ 0.139719$ 0.139719
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.000000002333
$ 0.000000002333$ 0.000000002333

Informacije o Datasoul (DATASOUL)

Transform your data into valuable digital assets through AI-powered blockchain technology.

Uradna spletna stran:
https://www.datasoul.pro
Bela knjiga:
https://www.datasoul.pro/whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0xD71dB4396434ed3CD36f07e8D9C65065D1667cd9

Tokenomika Datasoul (DATASOUL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Datasoul (DATASOUL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DATASOUL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DATASOUL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DATASOUL, raziščite ceno žetona DATASOUL v živo!

Kako kupiti DATASOUL

Želite v svoj portfelj dodati Datasoul (DATASOUL)? MEXC podpira različne načine nakupa DATASOUL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Datasoul (DATASOUL)

Analiza zgodovine cen DATASOUL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DATASOUL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DATASOUL? Naša stran za napovedovanje cen DATASOUL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

