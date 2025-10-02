Tokenomika Rocket Pool (RPL)

Tokenomika Rocket Pool (RPL)

Odkrijte ključne vpoglede v Rocket Pool (RPL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 00:21:58 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Rocket Pool (RPL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Rocket Pool (RPL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 107.70M
Skupna ponudba:
$ 21.79M
Razpoložljivi obtok:
$ 21.79M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 107.70M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 65.19
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.0911751633458
Trenutna cena:
$ 4.943
Informacije o Rocket Pool (RPL)

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Uradna spletna stran:
https://www.rocketpool.net/
Bela knjiga:
https://docs.rocketpool.net
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xd33526068d116ce69f19a9ee46f0bd304f21a51f

Tokenomika Rocket Pool (RPL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Rocket Pool (RPL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov RPL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov RPL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko RPL, raziščite ceno žetona RPL v živo!

Zgodovina cen Rocket Pool (RPL)

Analiza zgodovine cen RPL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene RPL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal RPL? Naša stran za napovedovanje cen RPL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

