Odkrijte ključne vpoglede v Love Earn Enjoy (LEE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:35:49 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Love Earn Enjoy (LEE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Love Earn Enjoy (LEE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 7.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 10.85B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.999
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.6890666926565885
Trenutna cena:
$ 1.55
Informacije o Love Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Uradna spletna stran:
https://cheelee.io/
Bela knjiga:
https://cheelee.io/pdf/WP_eng.pdf?v=1682408299963
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0xE37DbF20A4fFf3B88233e456355dc49B76B6fe19

Tokenomika Love Earn Enjoy (LEE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Love Earn Enjoy (LEE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov LEE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov LEE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko LEE, raziščite ceno žetona LEE v živo!

Kako kupiti LEE

Želite v svoj portfelj dodati Love Earn Enjoy (LEE)? MEXC podpira različne načine nakupa LEE, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Love Earn Enjoy (LEE)

Analiza zgodovine cen LEE pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene LEE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal LEE? Naša stran za napovedovanje cen LEE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

