Tokenomika InterMilanFanToken (INTER)

Tokenomika InterMilanFanToken (INTER)

Odkrijte ključne vpoglede v InterMilanFanToken (INTER), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:24:14 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen InterMilanFanToken (INTER)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za InterMilanFanToken (INTER), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
Skupna ponudba:
$ 19.73M
$ 19.73M$ 19.73M
Razpoložljivi obtok:
$ 10.18M
$ 10.18M$ 10.18M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.07M
$ 9.07M$ 9.07M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 4.57
$ 4.57$ 4.57
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.44879331876674006
$ 0.44879331876674006$ 0.44879331876674006
Trenutna cena:
$ 0.4599
$ 0.4599$ 0.4599

Informacije o InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

Uradna spletna stran:
https://socios.com
Raziskovalec blokov:
https://chiliscan.com/token/0xc727c9C0f2647CB90B0FCA64d8ddB14878716BeD

Tokenomika InterMilanFanToken (INTER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike InterMilanFanToken (INTER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov INTER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INTER.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko INTER, raziščite ceno žetona INTER v živo!

Kako kupiti INTER

Želite v svoj portfelj dodati InterMilanFanToken (INTER)? MEXC podpira različne načine nakupa INTER, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen InterMilanFanToken (INTER)

Analiza zgodovine cen INTER pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene INTER

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal INTER? Naša stran za napovedovanje cen INTER združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti