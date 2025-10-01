Tokenomika Illuvium (ILV)

Tokenomika Illuvium (ILV)

Odkrijte ključne vpoglede v Illuvium (ILV), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Illuvium (ILV)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Illuvium (ILV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 89.28M
Skupna ponudba:
$ 9.08M
Razpoložljivi obtok:
$ 6.57M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 123.42M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1,924.017
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 9.1222981250739
Trenutna cena:
$ 13.596
Informacije o Illuvium (ILV)

Illuvium is a decentralized, NFT collection and auto battler game built on the Ethereum network. Integrated with the hyper-scalable immutable-X layer-two solution, players of Illuvium gain access to zero gas fees for minting or exchanging assets, as well as sub-second transaction times, all with user-maintained custody.

Uradna spletna stran:
https://illuvium.io/
Bela knjiga:
https://docs.illuvium.io/illuvium-whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x767fe9edc9e0df98e07454847909b5e959d7ca0e

Tokenomika Illuvium (ILV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Illuvium (ILV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ILV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ILV.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ILV, raziščite ceno žetona ILV v živo!

