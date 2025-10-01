Tokenomika Hosky Token (HOSKY)

Tokenomika in analiza cen Hosky Token (HOSKY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hosky Token (HOSKY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.04M
Skupna ponudba:
$ 1,000.00T
Razpoložljivi obtok:
$ 228.00T
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 52.81M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.000000550002
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000000004215354442
Trenutna cena:
$ 0.000000052809
Informacije o Hosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Uradna spletna stran:
https://hosky.io/
Bela knjiga:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Raziskovalec blokov:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Tokenomika Hosky Token (HOSKY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Hosky Token (HOSKY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HOSKY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HOSKY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HOSKY, raziščite ceno žetona HOSKY v živo!

