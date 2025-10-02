Tokenomika HyperGPT (HGPT)

Tokenomika in analiza cen HyperGPT (HGPT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za HyperGPT (HGPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 9.47M
Skupna ponudba:
$ 997.74M
Razpoložljivi obtok:
$ 799.67M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.85M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.10777
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.003368045600990264
Trenutna cena:
$ 0.011845
Informacije o HyperGPT (HGPT)

HyperGPT is a marketplace for all AI solutions and seamless SDK where you can access integrated AI solutions. HyperGPT is not only a company that provides AI solutions, but also a marketplace that lists all AI solutions on a single platform and provides easy access for the user. With the unique SDK it has developed, it integrates the APIs of both popular and new AI solutions and offers solutions that allow developers or zero-knowledge users to pay as much as they use all AI APIs with a credit model through a single account.

Uradna spletna stran:
https://hypergpt.ai/
Bela knjiga:
https://docs.hypergpt.ai/
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x529c79f6918665ebe250f32eeeaa1d410a0798c6

Tokenomika HyperGPT (HGPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike HyperGPT (HGPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HGPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HGPT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HGPT, raziščite ceno žetona HGPT v živo!

Kako kupiti HGPT

Želite v svoj portfelj dodati HyperGPT (HGPT)? MEXC podpira različne načine nakupa HGPT, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen HyperGPT (HGPT)

Analiza zgodovine cen HGPT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HGPT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HGPT? Naša stran za napovedovanje cen HGPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

