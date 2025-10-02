Tokenomika Hydranet (HDN)

Tokenomika Hydranet (HDN)

Odkrijte ključne vpoglede v Hydranet (HDN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:31:54 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Hydranet (HDN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Hydranet (HDN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.73M
Skupna ponudba:
$ 300.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 183.41M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 11.01M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1795
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.001732296451158479
Trenutna cena:
$ 0.03671
Informacije o Hydranet (HDN)

Hydranet is building the first Layer 3 DEX, using off-chain technology like the Lightning and Vector network.

Uradna spletna stran:
https://hydranet.ai/
Bela knjiga:
https://docs.hydranet.ai/welcome
Raziskovalec blokov:
https://arbiscan.io/token/0xb0f66bdb39acbb043308eb9dbe78f5bb47ea5430

Tokenomika Hydranet (HDN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Hydranet (HDN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HDN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HDN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HDN, raziščite ceno žetona HDN v živo!

Zgodovina cen Hydranet (HDN)

Analiza zgodovine cen HDN pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HDN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HDN? Naša stran za napovedovanje cen HDN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

