Tokenomika Harambe AI (HARAMBEAI)

Odkrijte ključne vpoglede v Harambe AI (HARAMBEAI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:17:55 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Harambe AI (HARAMBEAI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Harambe AI (HARAMBEAI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 690.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.45M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.17
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00124718508649774
Trenutna cena:
$ 0.0021
Informacije o Harambe AI (HARAMBEAI)

Harambe AI is not just as another meme coin, but as a symbol of innovation and advancement in the digital trading universe.

Uradna spletna stran:
https://harambetoken.ai
Bela knjiga:
https://harambetoken.ai/harambe-whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x5484581038cbf8ef33b7f6daec7a2f01f71db3c2

Tokenomika Harambe AI (HARAMBEAI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Harambe AI (HARAMBEAI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov HARAMBEAI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov HARAMBEAI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko HARAMBEAI, raziščite ceno žetona HARAMBEAI v živo!

Kako kupiti HARAMBEAI

Želite v svoj portfelj dodati Harambe AI (HARAMBEAI)? MEXC podpira različne načine nakupa HARAMBEAI, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Harambe AI (HARAMBEAI)

Analiza zgodovine cen HARAMBEAI pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene HARAMBEAI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal HARAMBEAI? Naša stran za napovedovanje cen HARAMBEAI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

