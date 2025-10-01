Tokenomika GPTVerse (GPTV)
Tokenomika in analiza cen GPTVerse (GPTV)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GPTVerse (GPTV), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o GPTVerse (GPTV)
GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs.
Tokenomika GPTVerse (GPTV): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike GPTVerse (GPTV) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov GPTV, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GPTV.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko GPTV, raziščite ceno žetona GPTV v živo!
