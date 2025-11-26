Tokenomika GOAT Network (GOATED)

Odkrijte ključne vpoglede v GOAT Network (GOATED), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:41:43 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen GOAT Network (GOATED)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za GOAT Network (GOATED), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 8.24M
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 104.35M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 79.01M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.2177
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.052417385027545234
Trenutna cena:
$ 0.07901
Informacije o GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Uradna spletna stran:
https://www.goat.network/
Bela knjiga:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x5d7909f951436d4e6974d841316057df3a622962

Tokenomika GOAT Network (GOATED): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike GOAT Network (GOATED) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GOATED, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GOATED.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GOATED, raziščite ceno žetona GOATED v živo!

