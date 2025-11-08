Današnja cena GOAT Network

Današnja cena kriptovalute GOAT Network (GOATED) v živo je $ 0.08842, s spremembo 1.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOATED v USD je $ 0.08842 na GOATED.

Kriptovaluta GOAT Network je trenutno na #1152. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 104.35M GOATED. V zadnjih 24 urah se je GOATED trgovalo med $ 0.08775 (najnižje) in $ 0.09469 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19772632791076053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.052417385027545234.

V kratkoročni uspešnosti se je GOATED premaknil -0.24% v zadnji uri in -17.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.82K.

Tržne informacije GOAT Network (GOATED)

Uvrstitev No.1152 Tržna kapitalizacija $ 9.23M$ 9.23M $ 9.23M Volumen (24H) $ 53.82K$ 53.82K $ 53.82K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 88.42M$ 88.42M $ 88.42M Zaloga v obtoku 104.35M 104.35M 104.35M Največja ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Hitrost kroženja 10.43% Javna veriga blokov BSC

