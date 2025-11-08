BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute GOAT Network v živo je 0.08842 USD. Tržna kapitalizacija GOATED je 9,226,450.16 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOATED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute GOAT Network v živo je 0.08842 USD. Tržna kapitalizacija GOATED je 9,226,450.16 USD. Spremljajte posodobitve cen iz GOATED v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o GOATED

Informacije o ceni GOATED

Kaj je GOATED

Bela knjiga GOATED

Uradna spletna stran GOATED

Tokenomika GOATED

Napoved cen GOATED

Zgodovina GOATED

GOATED Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute GOATED v fiat

Spot GOATED

Terminske pogodbe GOATED USDT-M

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

GOAT Network Logotip

Cena GOAT Network(GOATED)

Cena 1 GOATED v USD v živo:

$0.08842
$0.08842$0.08842
-1.84%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:28 (UTC+8)

Današnja cena GOAT Network

Današnja cena kriptovalute GOAT Network (GOATED) v živo je $ 0.08842, s spremembo 1.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOATED v USD je $ 0.08842 na GOATED.

Kriptovaluta GOAT Network je trenutno na #1152. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 104.35M GOATED. V zadnjih 24 urah se je GOATED trgovalo med $ 0.08775 (najnižje) in $ 0.09469 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19772632791076053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.052417385027545234.

V kratkoročni uspešnosti se je GOATED premaknil -0.24% v zadnji uri in -17.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.82K.

Tržne informacije GOAT Network (GOATED)

No.1152

$ 9.23M
$ 9.23M$ 9.23M

$ 53.82K
$ 53.82K$ 53.82K

$ 88.42M
$ 88.42M$ 88.42M

104.35M
104.35M 104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

10.43%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija GOAT Network je $ 9.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.82K. Obstoječa ponudba GOATED je 104.35M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.42M.

Zgodovina cene GOAT Network, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.08775
$ 0.08775$ 0.08775
24H Nizka
$ 0.09469
$ 0.09469$ 0.09469
24H Visoka

$ 0.08775
$ 0.08775$ 0.08775

$ 0.09469
$ 0.09469$ 0.09469

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234$ 0.052417385027545234

-0.24%

-1.83%

-17.35%

-17.35%

Zgodovina cen GOAT Network (GOATED) v USD

Sledite spremembam cen GOAT Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0016574-1.83%
30 dni$ +0.0361+68.99%
60 dni$ +0.03842+76.84%
90 dni$ +0.03842+76.84%
Današnja sprememba cene GOAT Network

Danes je GOATED zabeležil spremembo $ -0.0016574 (-1.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene GOAT Network

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0361 (+68.99%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene GOAT Network

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GOATED spremenil za $ +0.03842 (+76.84%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene GOAT Network

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03842 (+76.84%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GOAT Network (GOATED) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen GOAT Network.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GOAT Network

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GOAT Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GOAT Network?

GOAT Network (GOATED) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact GOATED pricing.

Adoption & Utility: Real-world use cases, partnerships, and platform adoption drive demand and value.

Supply Dynamics: Token supply, staking rewards, and burning mechanisms affect scarcity.

Technical Development: Network upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates can cause price volatility.

Community Growth: Active user base and developer ecosystem contribute to long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GOAT Network?

People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this fast-moving market.

Napoved cene za kriptovaluto GOAT Network

Napoved cene GOAT Network (GOATED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOATED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GOAT Network (GOATED) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena GOAT Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GOAT Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOATED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GOAT Network.

O GOAT Network

GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GOAT Network

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GOAT Network? Nakup GOATED je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GOAT Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GOAT Network (GOATED).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 104.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GOAT Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu GOAT Network (GOATED)

Kaj lahko storite s kriptovaluto GOAT Network

Z lastništvom kriptovalute GOAT Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup GOAT Network (GOATED) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je GOAT Network (GOATED)

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje GOAT Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna GOAT Network spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GOAT Network

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GOAT Network?
Če bi kriptovaluta GOAT Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GOAT Network.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti GOAT Network (GOATED)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti GOAT Network

GOATED USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na GOATED z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami GOATED USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte GOAT Network (GOATED) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute GOAT Network v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
GOATED/USDT
$0.08842
$0.08842$0.08842
-1.94%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.7001
$2.7001$2.7001

+5,300.20%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004399
$0.00004399$0.00004399

+779.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016800
$0.000016800$0.000016800

+180.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23703
$0.23703$0.23703

+116.80%

0G

0G

0G

$1.578
$1.578$1.578

+51.14%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz GOATED v USD

Znesek

GOATED
GOATED
USD
USD

1 GOATED = 0.08842 USD