Današnja cena kriptovalute GOAT Network (GOATED) v živo je $ 0.08842, s spremembo 1.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GOATED v USD je $ 0.08842 na GOATED.
Kriptovaluta GOAT Network je trenutno na #1152. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9.23M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 104.35M GOATED. V zadnjih 24 urah se je GOATED trgovalo med $ 0.08775 (najnižje) in $ 0.09469 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.19772632791076053, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.052417385027545234.
V kratkoročni uspešnosti se je GOATED premaknil -0.24% v zadnji uri in -17.35% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 53.82K.
Tržne informacije GOAT Network (GOATED)
No.1152
$ 9.23M
$ 53.82K
$ 88.42M
104.35M
1,000,000,000
1,000,000,000
10.43%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija GOAT Network je $ 9.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 53.82K. Obstoječa ponudba GOATED je 104.35M, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 88.42M.
Zgodovina cene GOAT Network, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.08775
24H Nizka
$ 0.09469
24H Visoka
$ 0.08775
$ 0.09469
$ 0.19772632791076053
$ 0.052417385027545234
-0.24%
-1.83%
-17.35%
-17.35%
Zgodovina cen GOAT Network (GOATED) v USD
Sledite spremembam cen GOAT Network za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.0016574
-1.83%
30 dni
$ +0.0361
+68.99%
60 dni
$ +0.03842
+76.84%
90 dni
$ +0.03842
+76.84%
Današnja sprememba cene GOAT Network
Danes je GOATED zabeležil spremembo $ -0.0016574 (-1.83%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene GOAT Network
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.0361 (+68.99%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene GOAT Network
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GOATED spremenil za $ +0.03842 (+76.84%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene GOAT Network
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.03842 (+76.84%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen GOAT Network (GOATED) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto GOAT Network
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute GOAT Network, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute GOAT Network?
GOAT Network (GOATED) prices are influenced by several key factors:
Technical Development: Network upgrades, security improvements, and new features influence investor interest.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability.
Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance updates can cause price volatility.
Community Growth: Active user base and developer ecosystem contribute to long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute GOAT Network?
People want to know GOAT Network (GOATED) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, compare against other cryptocurrencies, and manage risk effectively in this fast-moving market.
Napoved cene za kriptovaluto GOAT Network
Napoved cene GOAT Network (GOATED) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GOATED v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen GOAT Network (GOATED) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena GOAT Network lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute GOAT Network v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GOATED za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute GOAT Network.
O GOAT Network
GOATED is a digital asset designed to operate as a medium of exchange within the world of cryptocurrencies. It utilizes a decentralized system to manage and secure transactions, leveraging blockchain technology to maintain a public ledger of all transaction data. The primary purpose of GOATED is to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets across the globe without the need for traditional financial intermediaries. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. GOATED's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of tokens, a feature designed to mitigate inflationary pressures. In the broader crypto ecosystem, GOATED is often used for online transactions, digital tipping, and as a means of value storage.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto GOAT Network
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto GOAT Network? Nakup GOATED je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute GOAT Network. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute GOAT Network (GOATED).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 104.35M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in GOAT Network bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto GOAT Network
Z lastništvom kriptovalute GOAT Network se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup GOAT Network (GOATED) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.
GOAT Network Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje GOAT Network razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o GOAT Network
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta GOAT Network?
Če bi kriptovaluta GOAT Network rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute GOAT Network.
Koliko je kriptovaluta GOAT Network vredna danes?
Današnja cena kriptovalute GOAT Network je $ 0.08842. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta GOAT Network še vedno dobra naložba?
GOAT Network ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GOATED, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto GOAT Network?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto GOAT Network v vrednosti $ 53.82K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute GOAT Network?
Cena kriptovalute GOATED se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute GOAT Network v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GOATED.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute GOAT Network?
Na ceno GOATED vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,291.14
+1.47%
ETH
3,451.89
+4.68%
SOL
161.32
+3.80%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1031
+0.95%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GOATED na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GOATED/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute GOAT Network gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute GOAT Network letos rasla?
Cena kriptovalute GOAT Network bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute GOAT Network (GOATED).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:14:28 (UTC+8)
