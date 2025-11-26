Tokenomika Grand Gangsta City (GGC)

Tokenomika Grand Gangsta City (GGC)

Odkrijte ključne vpoglede v Grand Gangsta City (GGC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:41:28 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Grand Gangsta City (GGC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Grand Gangsta City (GGC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
Skupna ponudba:
$ 1.00B
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 1.28M
$ 1.28M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.03
$ 0.03
Najnižja vrednost vseh časov:
Trenutna cena:
$ 0.001275
$ 0.001275

Informacije o Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Uradna spletna stran:
https://grandgangstacity.com/
Bela knjiga:
https://grandgangstacity.com/Whitepaper.pdf
Raziskovalec blokov:
https://seitrace.com/token/0x58E11d8ED38a2061361e90916540c5c32281A380?chain=pacific-1

Tokenomika Grand Gangsta City (GGC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Grand Gangsta City (GGC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GGC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GGC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GGC, raziščite ceno žetona GGC v živo!

Kako kupiti GGC

Želite v svoj portfelj dodati Grand Gangsta City (GGC)? MEXC podpira različne načine nakupa GGC, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Grand Gangsta City (GGC)

Analiza zgodovine cen GGC pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GGC

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GGC? Naša stran za napovedovanje cen GGC združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

