Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City v živo je 0.002061 USD. Tržna kapitalizacija GGC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City v živo je 0.002061 USD. Tržna kapitalizacija GGC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Grand Gangsta City Logotip

Cena Grand Gangsta City(GGC)

Cena 1 GGC v USD v živo:

$0.002061
$0.002061$0.002061
+10.56%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:57 (UTC+8)

Današnja cena Grand Gangsta City

Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City (GGC) v živo je $ 0.002061, s spremembo 10.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGC v USD je $ 0.002061 na GGC.

Kriptovaluta Grand Gangsta City je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GGC. V zadnjih 24 urah se je GGC trgovalo med $ 0.00176 (najnižje) in $ 0.002072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GGC premaknil +1.82% v zadnji uri in -2.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.40K.

Tržne informacije Grand Gangsta City (GGC)

--
----

$ 79.40K
$ 79.40K$ 79.40K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

Trenutna tržna kapitalizacija Grand Gangsta City je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.40K. Obstoječa ponudba GGC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.06M.

Zgodovina cene Grand Gangsta City, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00176
$ 0.00176$ 0.00176
24H Nizka
$ 0.002072
$ 0.002072$ 0.002072
24H Visoka

$ 0.00176
$ 0.00176$ 0.00176

$ 0.002072
$ 0.002072$ 0.002072

--
----

--
----

+1.82%

+10.56%

-2.60%

-2.60%

Zgodovina cen Grand Gangsta City (GGC) v USD

Sledite spremembam cen Grand Gangsta City za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00019685+10.56%
30 dni$ -0.000937-31.26%
60 dni$ -0.001457-41.42%
90 dni$ -0.006524-76.00%
Današnja sprememba cene Grand Gangsta City

Danes je GGC zabeležil spremembo $ +0.00019685 (+10.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Grand Gangsta City

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000937 (-31.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Grand Gangsta City

Če pogled razširimo na 60 dni, se je GGC spremenil za $ -0.001457 (-41.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Grand Gangsta City

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.006524 (-76.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Grand Gangsta City (GGC) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Grand Gangsta City.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Grand Gangsta City

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Grand Gangsta City, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Grand Gangsta City?

Several key factors influence Grand Gangsta City (GGC) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GGC pricing.

Game Adoption: Player base growth and active user engagement drive demand for the token.

Utility & Features: In-game use cases, staking rewards, and token utility within the ecosystem affect value.

Supply Dynamics: Token distribution, burning mechanisms, and circulating supply influence price movements.

Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.

Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones impact investor confidence.

Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies affect market sentiment.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City?

People want to know Grand Gangsta City (GGC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Grand Gangsta City

Napoved cene Grand Gangsta City (GGC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GGC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Grand Gangsta City (GGC) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Grand Gangsta City lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Grand Gangsta City

Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Grand Gangsta City

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Grand Gangsta City? Nakup GGC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Grand Gangsta City. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Grand Gangsta City (GGC).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Grand Gangsta City bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Grand Gangsta City

Z lastništvom kriptovalute Grand Gangsta City se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Kaj je Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Grand Gangsta City razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Grand Gangsta City spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Grand Gangsta City

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Grand Gangsta City?
Če bi kriptovaluta Grand Gangsta City rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Grand Gangsta City.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:57 (UTC+8)

