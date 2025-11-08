Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City v živo je 0.002061 USD. Tržna kapitalizacija GGC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City v živo je 0.002061 USD. Tržna kapitalizacija GGC je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz GGC v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City (GGC) v živo je $ 0.002061, s spremembo 10.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGC v USD je $ 0.002061 na GGC.
Kriptovaluta Grand Gangsta City je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GGC. V zadnjih 24 urah se je GGC trgovalo med $ 0.00176 (najnižje) in $ 0.002072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je GGC premaknil +1.82% v zadnji uri in -2.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.40K.
Tržne informacije Grand Gangsta City (GGC)
--
----
$ 79.40K
$ 79.40K$ 79.40K
$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SEIEVM
Trenutna tržna kapitalizacija Grand Gangsta City je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.40K. Obstoječa ponudba GGC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.06M.
Zgodovina cene Grand Gangsta City, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00176
$ 0.00176$ 0.00176
24H Nizka
$ 0.002072
$ 0.002072$ 0.002072
24H Visoka
$ 0.00176
$ 0.00176$ 0.00176
$ 0.002072
$ 0.002072$ 0.002072
--
----
--
----
+1.82%
+10.56%
-2.60%
-2.60%
Zgodovina cen Grand Gangsta City (GGC) v USD
Sledite spremembam cen Grand Gangsta City za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00019685
+10.56%
30 dni
$ -0.000937
-31.26%
60 dni
$ -0.001457
-41.42%
90 dni
$ -0.006524
-76.00%
Današnja sprememba cene Grand Gangsta City
Danes je GGC zabeležil spremembo $ +0.00019685 (+10.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Grand Gangsta City
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.000937 (-31.26%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Grand Gangsta City
Če pogled razširimo na 60 dni, se je GGC spremenil za $ -0.001457 (-41.42%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Grand Gangsta City
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.006524 (-76.00%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Grand Gangsta City (GGC) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Grand Gangsta City
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Grand Gangsta City, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Grand Gangsta City?
Several key factors influence Grand Gangsta City (GGC) token prices:
Partnerships: Strategic collaborations and exchange listings can boost visibility and demand.
Development Progress: Game updates, new features, and roadmap milestones impact investor confidence.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies affect market sentiment.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City?
People want to know Grand Gangsta City (GGC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Napoved cene za kriptovaluto Grand Gangsta City
Napoved cene Grand Gangsta City (GGC) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena GGC v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Grand Gangsta City (GGC) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Grand Gangsta City lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Grand Gangsta City v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen GGC za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Grand Gangsta City.
O Grand Gangsta City
Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.
Global Game Coin (GGC) is a cryptocurrency designed to provide a decentralized solution for the gaming industry. It aims to create a universal currency for gamers worldwide, facilitating transactions and exchanges within and across various gaming platforms. GGC operates on a proof-of-stake (PoS) consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The coin's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of GGC. The primary use of GGC is in-game transactions, but it also offers potential for game developers and publishers to monetize their products and services in a new way, fostering a more interconnected and inclusive global gaming ecosystem.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Grand Gangsta City
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Grand Gangsta City? Nakup GGC je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Grand Gangsta City. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Grand Gangsta City (GGC).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Grand Gangsta City bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Grand Gangsta City
Z lastništvom kriptovalute Grand Gangsta City se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Grand Gangsta City (GGC) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.
Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.
Grand Gangsta City Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Grand Gangsta City razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Grand Gangsta City
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Grand Gangsta City?
Če bi kriptovaluta Grand Gangsta City rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Grand Gangsta City.
Koliko je kriptovaluta Grand Gangsta City vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City je $ 0.002061. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Grand Gangsta City še vedno dobra naložba?
Grand Gangsta City ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v GGC, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Grand Gangsta City?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Grand Gangsta City v vrednosti $ 79.40K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Grand Gangsta City?
Cena kriptovalute GGC se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Grand Gangsta City v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena GGC.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Grand Gangsta City?
Na ceno GGC vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,257.13
+1.44%
ETH
3,451
+4.65%
SOL
161.3
+3.78%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1043
+1.06%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za GGC na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par GGC/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Grand Gangsta City gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Grand Gangsta City letos rasla?
Cena kriptovalute Grand Gangsta City bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Grand Gangsta City (GGC).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:13:57 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti Grand Gangsta City (GGC)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.