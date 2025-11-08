Današnja cena Grand Gangsta City

Današnja cena kriptovalute Grand Gangsta City (GGC) v živo je $ 0.002061, s spremembo 10.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz GGC v USD je $ 0.002061 na GGC.

Kriptovaluta Grand Gangsta City je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- GGC. V zadnjih 24 urah se je GGC trgovalo med $ 0.00176 (najnižje) in $ 0.002072 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je GGC premaknil +1.82% v zadnji uri in -2.60% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 79.40K.

Tržne informacije Grand Gangsta City (GGC)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 79.40K$ 79.40K $ 79.40K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov SEIEVM

Trenutna tržna kapitalizacija Grand Gangsta City je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 79.40K. Obstoječa ponudba GGC je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.06M.