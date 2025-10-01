Tokenomika Games for a living (GFAL)

Odkrijte ključne vpoglede v Games for a living (GFAL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:11:10 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Games for a living (GFAL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Games for a living (GFAL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.29M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.44B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 35.74M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0496
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002948017468774518
Trenutna cena:
$ 0.003574
Informacije o Games for a living (GFAL)

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

Uradna spletna stran:
https://gamesforaliving.com/
Bela knjiga:
https://whitepaper.gamesforaliving.com/
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x47c454cA6be2f6DEf6f32b638C80F91c9c3c5949

Tokenomika Games for a living (GFAL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Games for a living (GFAL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov GFAL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov GFAL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko GFAL, raziščite ceno žetona GFAL v živo!

Kako kupiti GFAL

Želite v svoj portfelj dodati Games for a living (GFAL)? MEXC podpira različne načine nakupa GFAL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Games for a living (GFAL)

Analiza zgodovine cen GFAL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene GFAL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal GFAL? Naša stran za napovedovanje cen GFAL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

