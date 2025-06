GFAL

The Games for a living Token ($GFAL) is the utility token used in our Network and Games. This means that all the transactions in our Marketplace are executed using $GFAL. $GFAL is also the basis of the governance of the Games for a living Network & Games.

UvrstitevNo.882

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok3,711,694,404.555333

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja0.3711%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.04893349647156967,2023-12-04

Najnižja cena0.004294128365484062,2025-05-16

Javna veriga blokovBSC

