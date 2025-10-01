Tokenomika FIO Protocol (FIO)

Tokenomika FIO Protocol (FIO)

Odkrijte ključne vpoglede v FIO Protocol (FIO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 23:04:54 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen FIO Protocol (FIO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za FIO Protocol (FIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 13.90M
Skupna ponudba:
$ 839.24M
Razpoložljivi obtok:
$ 820.61M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 16.94M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.1288
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01074395967351126
Trenutna cena:
$ 0.01694
Informacije o FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

Uradna spletna stran:
https://fio.net/
Bela knjiga:
https://developers.fioprotocol.io
Raziskovalec blokov:
https://fio.bloks.io/

Tokenomika FIO Protocol (FIO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike FIO Protocol (FIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FIO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FIO, raziščite ceno žetona FIO v živo!

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

