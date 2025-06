FIO

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

Ime in priimekFIO

UvrstitevNo.1016

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.78%

Razpoložljivi obtok811,310,280.7780081

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba839,242,769.7719939

Hitrost kroženja0.8113%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.56914028,2021-04-06

Najnižja cena0.01074395967351126,2025-04-07

Javna veriga blokovFIONEW

