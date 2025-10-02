Tokenomika Filecoin (FIL)

Tokenomika Filecoin (FIL)

Odkrijte ključne vpoglede v Filecoin (FIL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:30:10 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Filecoin (FIL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Filecoin (FIL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.60B
$ 1.60B$ 1.60B
Skupna ponudba:
$ 1.96B
$ 1.96B$ 1.96B
Razpoložljivi obtok:
$ 693.02M
$ 693.02M$ 693.02M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.51B
$ 4.51B$ 4.51B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 237.8643
$ 237.8643$ 237.8643
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 1.82924685424
$ 1.82924685424$ 1.82924685424
Trenutna cena:
$ 2.302
$ 2.302$ 2.302

Informacije o Filecoin (FIL)

Filecoin [Futures] (FIL) is a cryptocurrency. Users are able to generate FIL through the process of mining. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Uradna spletna stran:
https://filecoin.io/
Bela knjiga:
https://docs.filecoin.io/
Raziskovalec blokov:
https://filfox.io/en?utm_source=cmc

Tokenomika Filecoin (FIL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Filecoin (FIL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov FIL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FIL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FIL, raziščite ceno žetona FIL v živo!

Kako kupiti FIL

Želite v svoj portfelj dodati Filecoin (FIL)? MEXC podpira različne načine nakupa FIL, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Filecoin (FIL)

Analiza zgodovine cen FIL pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene FIL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FIL? Naša stran za napovedovanje cen FIL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti