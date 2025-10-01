Tokenomika Harvest Finance (FARM)
Tokenomika in analiza cen Harvest Finance (FARM)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Harvest Finance (FARM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Harvest Finance (FARM)
Harvest is described to automatically farm the highest yield available from the newest DeFi protocols and optimizes the yields that are received using the latest farming techniques. FARM is the governance token for Harvest. It is claimed that FARM holders can vote on proposals for the FARM operational treasury and receive the 5% fee from Harvest operations.
Tokenomika Harvest Finance (FARM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Harvest Finance (FARM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FARM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FARM.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FARM, raziščite ceno žetona FARM v živo!
Zgodovina cen Harvest Finance (FARM)
Analiza zgodovine cen FARM pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene FARM
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FARM? Naša stran za napovedovanje cen FARM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
