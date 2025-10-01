Tokenomika Factor (FACT)
Tokenomika in analiza cen Factor (FACT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Factor (FACT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Factor (FACT)
Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase.
Tokenomika Factor (FACT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Factor (FACT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov FACT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov FACT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko FACT, raziščite ceno žetona FACT v živo!
