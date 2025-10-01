Odkrijte ključne vpoglede v Factor (FACT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Factor (FACT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Factor is a decentralized cryptographic compute network that turns compute power into real-world value by solving meaningful mathematical problems. Designed around the principle of Useful Proof-of-Work, Factor enables the factoring of large integers, a process at the core of modern encryption and digital security, to be distributed, verified, and rewarded transparently on-chain. Built for researchers, miners, developers, and institutions, Factor offers a fully open platform for Factoring-as-a-Service (FaaS). Anyone can post factoring challenges (bounties), participate in solving them, and access a verified, auditable record of activity through the network. Initial development funded by Coinbase.

Zdaj, ko razumete tokenomiko FACT, raziščite ceno žetona FACT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov FACT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Factor (FACT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal FACT? Naša stran za napovedovanje cen FACT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen FACT pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

