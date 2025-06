FACT

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

