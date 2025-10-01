Tokenomika enfineo (ENF)

Tokenomika enfineo (ENF)

Odkrijte ključne vpoglede v enfineo (ENF), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen enfineo (ENF)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za enfineo (ENF), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.22M
Skupna ponudba:
$ 110.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 40.63M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.31M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.222
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.007643826912459699
Trenutna cena:
$ 0.03008
Informacije o enfineo (ENF)

enfineo revolutionizes fintech by blending the best features of traditional and crypto finance, to create an ecosystem of next-generation user-centric financial solutions delivered via a website and a mobile application.

Uradna spletna stran:
https://enfineo.com/
Bela knjiga:
https://enfineo.gitbook.io/enfineo-whitepaper
Raziskovalec blokov:
https://bscscan.com/token/0x418F9e4976f467EFDB31b2009ac69a7E30Ef58B7

Tokenomika enfineo (ENF): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike enfineo (ENF) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ENF, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ENF.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ENF, raziščite ceno žetona ENF v živo!

