Odkrijte ključne vpoglede v DuckChain (DUCK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 03:28:41 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DuckChain (DUCK)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DuckChain (DUCK), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 12.84M
$ 12.84M
Skupna ponudba:
$ 9.45B
$ 9.45B
Razpoložljivi obtok:
$ 5.35B
$ 5.35B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.97M
$ 23.97M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0188
$ 0.0188
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00196542123946365
$ 0.00196542123946365
Trenutna cena:
$ 0.002397
$ 0.002397

Informacije o DuckChain (DUCK)

DuckChain is the first consumer layer blockchain on TON, bridges TON with Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC), and other ecosystems using Arbitrum Orbit’s robust infrastructure. It offers developers familiar tools to build dApps, migrate applications, and attract liquidity to the Telegram ecosystem. By introducing a unified gas system via Telegram Stars and account abstraction, DuckChain lowers barriers for Web2 users. Users can perform on-chain operations and interact with thousands of dApps directly within Telegram, enjoying a Web3 experience as simple as using a Web2 application. DuckChain’s mission is to make blockchain as intuitive as sending a message on Telegram, transforming it into a super app for 950 million global users.

Uradna spletna stran:
https://duckchain.io/
Bela knjiga:
https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub
Raziskovalec blokov:
https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c

Tokenomika DuckChain (DUCK): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DuckChain (DUCK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DUCK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DUCK.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DUCK, raziščite ceno žetona DUCK v živo!

Kako kupiti DUCK

Želite v svoj portfelj dodati DuckChain (DUCK)? MEXC podpira različne načine nakupa DUCK, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen DuckChain (DUCK)

Analiza zgodovine cen DUCK pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DUCK

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DUCK? Naša stran za napovedovanje cen DUCK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

