Tokenomika Deeper Network (DPR)

Odkrijte ključne vpoglede v Deeper Network (DPR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:56:01 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Deeper Network (DPR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Deeper Network (DPR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 648.88K
Skupna ponudba:
$ 9.97B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.20B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.03M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.35372
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000172676790509784
Trenutna cena:
$ 0.0002028
Informacije o Deeper Network (DPR)

Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet.

Uradna spletna stran:
https://www.deeper.network
Bela knjiga:
https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1

Tokenomika Deeper Network (DPR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Deeper Network (DPR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DPR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DPR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DPR, raziščite ceno žetona DPR v živo!

