Dogecoin is a cryptocurrency focused on actual utility as a currency. We provide fast block times and very low fees which make Dogecoin suitable for usage in micro-transactions but also as payment option for online shops. Dogecoin has been adopted as such by online retailers and can be used easily as means of consumer to consumer money transfer too.

UvrstitevNo.8

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0086%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.86%

Razpoložljivi obtok149,498,506,383.7052

Največja ponudba∞

Skupna ponudba149,498,506,383.7052

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2013-12-12 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.000559 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.7375666,2021-05-08

Najnižja cena0.000085474399384111,2015-05-07

Javna veriga blokovDOGE

