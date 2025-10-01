Tokenomika Dynex (DNX)

Odkrijte ključne vpoglede v Dynex (DNX), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:53:39 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Dynex (DNX)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dynex (DNX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.19M
Skupna ponudba:
$ 104.76M
Razpoložljivi obtok:
$ 104.76M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.50M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.4
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.023577616456842587
Trenutna cena:
$ 0.05907
Informacije o Dynex (DNX)

Dynex is a next-generation platform for neuromorphic computing based on a groundbreaking flexible blockchain protocol. It consists of participating PoUW miners that constitute a decentralised neuromorphic supercomputing network which is capable of performing computations at unprecedented speed and efficiency – even exceeding quantum computing.

Uradna spletna stran:
https://dynexcoin.org/
Bela knjiga:
https://dynexcoin.org/learn/dynex-whitepapers
Raziskovalec blokov:
https://blockexplorer.dynexcoin.org/

Tokenomika Dynex (DNX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dynex (DNX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DNX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DNX.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DNX, raziščite ceno žetona DNX v živo!

