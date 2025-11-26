Tokenomika DiemLibre (DLB)

Tokenomika DiemLibre (DLB)

Odkrijte ključne vpoglede v DiemLibre (DLB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 13:38:35 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DiemLibre (DLB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DiemLibre (DLB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 4.88B
$ 4.88B
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 342.50K
$ 342.50K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0012426
$ 0.0012426
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.0000702
$ 0.0000702

Informacije o DiemLibre (DLB)

Simplify your finances and grow your business with AI. Choose us for accuracy, reliability, personalized service, proactive guidance, innovative solutions.

Uradna spletna stran:
https://diemlibre.org/
Bela knjiga:
https://secure.diemlibre.org/white-paper
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x87c22615435998d69aca34889d03155b694a94fc

Tokenomika DiemLibre (DLB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DiemLibre (DLB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DLB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DLB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DLB, raziščite ceno žetona DLB v živo!

Kako kupiti DLB

Želite v svoj portfelj dodati DiemLibre (DLB)? MEXC podpira različne načine nakupa DLB, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen DiemLibre (DLB)

Analiza zgodovine cen DLB pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DLB

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DLB? Naša stran za napovedovanje cen DLB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti