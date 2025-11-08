BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DiemLibre v živo je 0.0000642 USD. Tržna kapitalizacija DLB je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DLB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DLB

Informacije o ceni DLB

Kaj je DLB

Bela knjiga DLB

Uradna spletna stran DLB

Tokenomika DLB

Napoved cen DLB

Zgodovina DLB

DLB Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute DLB v fiat

Spot DLB

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

DiemLibre Logotip

Cena DiemLibre(DLB)

Cena 1 DLB v USD v živo:

$0.0000642
-2.57%1D
USD
DiemLibre (DLB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:42 (UTC+8)

Današnja cena DiemLibre

Današnja cena kriptovalute DiemLibre (DLB) v živo je $ 0.0000642, s spremembo 2.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DLB v USD je $ 0.0000642 na DLB.

Kriptovaluta DiemLibre je trenutno na #4315. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 DLB. V zadnjih 24 urah se je DLB trgovalo med $ 0.0000636 (najnižje) in $ 0.0000662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003024412360517025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DLB premaknil -0.32% v zadnji uri in +0.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.08K.

Tržne informacije DiemLibre (DLB)

No.4315

$ 0.00
$ 51.08K
$ 313.23K
0.00
4,878,987,373
4,878,987,373
0.00%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DiemLibre je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 51.08K. Obstoječa ponudba DLB je 0.00, skupna ponudba pa znaša 4878987373. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 313.23K.

Zgodovina cene DiemLibre, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0000636
24H Nizka
$ 0.0000662
24H Visoka

$ 0.0000636
$ 0.0000662
$ 0.003024412360517025
$ 0
-0.32%

-2.57%

+0.94%

+0.94%

Zgodovina cen DiemLibre (DLB) v USD

Sledite spremembam cen DiemLibre za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.000001693-2.57%
30 dni$ -0.0000544-45.87%
60 dni$ -0.0000558-46.50%
90 dni$ -0.0002321-78.34%
Današnja sprememba cene DiemLibre

Danes je DLB zabeležil spremembo $ -0.000001693 (-2.57%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene DiemLibre

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0000544 (-45.87%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene DiemLibre

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DLB spremenil za $ -0.0000558 (-46.50%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene DiemLibre

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.0002321 (-78.34%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen DiemLibre (DLB) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen DiemLibre.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto DiemLibre

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute DiemLibre, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute DiemLibre?

DiemLibre (DLB) prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Adoption rate: Real-world usage and merchant acceptance drive value.

Regulatory news: Government policies on stablecoins impact investor confidence.

Market sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology.

Technology updates: Protocol improvements and security enhancements.

Competition: Performance relative to other stablecoins like USDT, USDC.

Economic conditions: Global financial stability and inflation rates.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute DiemLibre?

People want to know DiemLibre (DLB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto DiemLibre

Napoved cene DiemLibre (DLB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DLB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DiemLibre (DLB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DiemLibre lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DiemLibre v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DLB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DiemLibre.

O DiemLibre

DLB is a digital asset that operates on a decentralized network, with the goal of providing a secure and efficient means of transferring digital assets. It is designed to facilitate transactions between parties in a secure and private manner, making it a popular choice for those looking to engage in financial transactions without the need for a central authority. The DLB network utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. This crypto asset is typically used in the context of peer-to-peer transactions, with its primary role being to provide a medium of exchange within the digital economy.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto DiemLibre

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto DiemLibre? Nakup DLB je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute DiemLibre. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute DiemLibre (DLB).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in DiemLibre bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu DiemLibre (DLB)

Kaj lahko storite s kriptovaluto DiemLibre

Z lastništvom kriptovalute DiemLibre se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup DiemLibre (DLB) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je DiemLibre (DLB)

Simplify your finances and grow your business with AI. Choose us for accuracy, reliability, personalized service, proactive guidance, innovative solutions.

DiemLibre Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje DiemLibre razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna DiemLibre spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DiemLibre

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DiemLibre?
Če bi kriptovaluta DiemLibre rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DiemLibre.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:09:42 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DiemLibre (DLB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti DiemLibre

DLB USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DLB z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DLB USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte DiemLibre (DLB) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute DiemLibre v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DLB/USDT
$0.0000642
-2.71%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz DLB v USD

Znesek

DLB
DLB
USD
USD

1 DLB = 0.0000642 USD