Današnja cena DiemLibre

Današnja cena kriptovalute DiemLibre (DLB) v živo je $ 0.0000642, s spremembo 2.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DLB v USD je $ 0.0000642 na DLB.

Kriptovaluta DiemLibre je trenutno na #4315. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 DLB. V zadnjih 24 urah se je DLB trgovalo med $ 0.0000636 (najnižje) in $ 0.0000662 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003024412360517025, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DLB premaknil -0.32% v zadnji uri in +0.94% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 51.08K.

Tržne informacije DiemLibre (DLB)

Uvrstitev No.4315 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 51.08K$ 51.08K $ 51.08K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 313.23K$ 313.23K $ 313.23K Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Skupna ponudba 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija DiemLibre je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 51.08K. Obstoječa ponudba DLB je 0.00, skupna ponudba pa znaša 4878987373. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 313.23K.