Tokenomika dKargo (DKA)

Odkrijte ključne vpoglede v dKargo (DKA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-01 22:53:07 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen dKargo (DKA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za dKargo (DKA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 63.80M
$ 63.80M
Skupna ponudba:
$ 5.00B
$ 5.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 5.00B
$ 5.00B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 63.80M
$ 63.80M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0759
$ 0.0759
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.012406002470332248
$ 0.012406002470332248
Trenutna cena:
$ 0.01276
$ 0.01276

Informacije o dKargo (DKA)

dKargo platform issues DKA tokens for participants’ interaction on the platform. DKA tokens are cryptocurrency based on blockchain technology. They can be traded through exchanges and converted into fiat money.

Uradna spletna stran:
https://dkargo.io/en
Bela knjiga:
https://docs.dkargo.io/v2.0-eng
Raziskovalec blokov:
https://etherscan.io/token/0x5dc60C4D5e75D22588FA17fFEB90A63E535efCE0

Tokenomika dKargo (DKA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike dKargo (DKA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DKA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DKA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DKA, raziščite ceno žetona DKA v živo!

Kako kupiti DKA

Želite v svoj portfelj dodati dKargo (DKA)? MEXC podpira različne načine nakupa DKA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen dKargo (DKA)

Analiza zgodovine cen DKA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DKA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DKA? Naša stran za napovedovanje cen DKA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti