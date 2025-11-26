Tokenomika Defactor (DEFACTOR)

Tokenomika Defactor (DEFACTOR)

Odkrijte ključne vpoglede v Defactor (DEFACTOR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:12:55 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Defactor (DEFACTOR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Defactor (DEFACTOR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
--
----
Skupna ponudba:
--
----
Razpoložljivi obtok:
--
----
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
--
----
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0376
$ 0.0376$ 0.0376
Najnižja vrednost vseh časov:
--
----
Trenutna cena:
$ 0.01182
$ 0.01182$ 0.01182

Informacije o Defactor (DEFACTOR)

Defactor’s Real token for RWA acceleration

Uradna spletna stran:
t.co/PGcBLpXFz1
Raziskovalec blokov:
https://basescan.org/token/0x0b0E6E32E4d69cB418630163574959108EdCB80E

Tokenomika Defactor (DEFACTOR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Defactor (DEFACTOR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DEFACTOR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DEFACTOR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DEFACTOR, raziščite ceno žetona DEFACTOR v živo!

Kako kupiti DEFACTOR

Želite v svoj portfelj dodati Defactor (DEFACTOR)? MEXC podpira različne načine nakupa DEFACTOR, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Defactor (DEFACTOR)

Analiza zgodovine cen DEFACTOR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene DEFACTOR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DEFACTOR? Naša stran za napovedovanje cen DEFACTOR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti