Današnja cena Defactor

Današnja cena kriptovalute Defactor (DEFACTOR) v živo je $ 0.01199, s spremembo 1.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEFACTOR v USD je $ 0.01199 na DEFACTOR.

Kriptovaluta Defactor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DEFACTOR. V zadnjih 24 urah se je DEFACTOR trgovalo med $ 0.01196 (najnižje) in $ 0.01238 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DEFACTOR premaknil -0.34% v zadnji uri in -5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.88K.

Tržne informacije Defactor (DEFACTOR)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 65.88K$ 65.88K $ 65.88K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Defactor je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.88K. Obstoječa ponudba DEFACTOR je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.