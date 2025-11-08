BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Defactor v živo je 0.01199 USD. Tržna kapitalizacija DEFACTOR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz DEFACTOR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DEFACTOR

Informacije o ceni DEFACTOR

Kaj je DEFACTOR

Uradna spletna stran DEFACTOR

Tokenomika DEFACTOR

Napoved cen DEFACTOR

Zgodovina DEFACTOR

DEFACTOR Nakupovalni vodnik

Defactor Logotip

Cena Defactor(DEFACTOR)

Cena 1 DEFACTOR v USD v živo:

$0.01199
-1.31%1D
USD
Defactor (DEFACTOR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:50:07 (UTC+8)

Današnja cena Defactor

Današnja cena kriptovalute Defactor (DEFACTOR) v živo je $ 0.01199, s spremembo 1.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEFACTOR v USD je $ 0.01199 na DEFACTOR.

Kriptovaluta Defactor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- DEFACTOR. V zadnjih 24 urah se je DEFACTOR trgovalo med $ 0.01196 (najnižje) in $ 0.01238 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je DEFACTOR premaknil -0.34% v zadnji uri in -5.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 65.88K.

Tržne informacije Defactor (DEFACTOR)

--
----

$ 65.88K
$ 0.00
--
--
BASE

Trenutna tržna kapitalizacija Defactor je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 65.88K. Obstoječa ponudba DEFACTOR je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Defactor, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.01196
24H Nizka
$ 0.01238
24H Visoka

$ 0.01196
$ 0.01238
--
--
-0.34%

-1.31%

-5.07%

-5.07%

Zgodovina cen Defactor (DEFACTOR) v USD

Sledite spremembam cen Defactor za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0001592-1.31%
30 dni$ -0.00398-24.93%
60 dni$ +0.00199+19.90%
90 dni$ +0.00199+19.90%
Današnja sprememba cene Defactor

Danes je DEFACTOR zabeležil spremembo $ -0.0001592 (-1.31%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Defactor

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00398 (-24.93%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Defactor

Če pogled razširimo na 60 dni, se je DEFACTOR spremenil za $ +0.00199 (+19.90%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Defactor

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.00199 (+19.90%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Defactor (DEFACTOR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Defactor.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Defactor

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Defactor, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Defactor?

Several key factors influence Defactor (DEFACTOR) token prices:

1. Market sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect demand
2. Platform adoption - Growth in users utilizing Defactor's real-world asset tokenization services
3. Partnership announcements - Strategic alliances with financial institutions or asset managers
4. Token utility - Actual usage of DEFACTOR tokens within the ecosystem for fees and governance
5. Supply dynamics - Token release schedules, staking mechanisms, and burn events
6. Regulatory developments - Changes in regulations affecting asset tokenization and DeFi
7. Competition - Performance relative to other RWA tokenization platforms
8. Trading volume - Liquidity levels on exchanges impact price stability

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Defactor?

People want to know Defactor (DEFACTOR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Defactor

Napoved cene Defactor (DEFACTOR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DEFACTOR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Defactor (DEFACTOR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Defactor lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Defactor v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DEFACTOR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Defactor.

O Defactor

DEFACTOR is a digital asset that operates on a decentralized network, offering a platform for the execution of smart contracts and decentralized applications (dApps). The primary goal of DEFACTOR is to provide a secure and efficient environment for developers to build and deploy high-performance dApps, while also enabling peer-to-peer transactions. It utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS) to validate transactions and secure the network. DEFACTOR's ecosystem is designed to foster innovation and development in the blockchain space, with its native token being used to facilitate operations within the network. It is typically used for transaction fees, staking, and participating in the network's governance.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Defactor

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Defactor? Nakup DEFACTOR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Defactor. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Defactor (DEFACTOR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Defactor bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Defactor (DEFACTOR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Defactor

Z lastništvom kriptovalute Defactor se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Defactor (DEFACTOR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Defactor (DEFACTOR)

Defactor’s Real token for RWA acceleration

Defactor Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Defactor razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Defactor spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Defactor

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Defactor?
Če bi kriptovaluta Defactor rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Defactor.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:50:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Defactor (DEFACTOR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Defactor

DEFACTOR USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na DEFACTOR z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami DEFACTOR USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Defactor (DEFACTOR) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Defactor v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
DEFACTOR/USDT
$0.01199
$0.01199$0.01199
-1.31%
0.00% (USDT)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz DEFACTOR v USD

Znesek

DEFACTOR
DEFACTOR
USD
USD

1 DEFACTOR = 0.01199 USD