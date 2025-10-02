Tokenomika Dogechain (DC)

Odkrijte ključne vpoglede v Dogechain (DC), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 01:23:40 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Dogechain (DC)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dogechain (DC), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.47M
Skupna ponudba:
$ 169.58B
Razpoložljivi obtok:
$ 65.87B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.47M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00735
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.000020192276468608
Trenutna cena:
$ 0.00002234
Informacije o Dogechain (DC)

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Uradna spletna stran:
https://dogechain.dog/
Raziskovalec blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7B4328c127B85369D9f82ca0503B000D09CF9180

Tokenomika Dogechain (DC): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dogechain (DC) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DC, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DC.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DC, raziščite ceno žetona DC v živo!

