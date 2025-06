DC

Dogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Ime in priimekDC

UvrstitevNo.1486

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok42,114,617,478.3024

Največja ponudba200,000,000,000

Skupna ponudba169,576,385,013.91132

Hitrost kroženja0.2105%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.004501279849169058,2022-08-29

Najnižja cena0.000076932071309533,2025-05-31

Javna veriga blokovDOGECHAIN

UvodDogechain supercharges $Dogecoin to bring crypto applications like NFTs, games, and DeFi to the $Dogecoin community. Unfortunately, $Dogecoin cannot support any of these applications (or any other dApps). Dogechain fixes this. WIth Dogechain, Dogecoin holders can do more than simply hodl and wait for Dogecoin to moon!

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.