Tokenomika CRETA (CRETA)

Tokenomika CRETA (CRETA)

Odkrijte ključne vpoglede v CRETA (CRETA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 19:55:47 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CRETA (CRETA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CRETA (CRETA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 4.76M
$ 4.76M$ 4.76M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 1.47B
$ 1.47B$ 1.47B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 32.47M
$ 32.47M$ 32.47M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.089
$ 0.089$ 0.089
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.002823386193634558
$ 0.002823386193634558$ 0.002823386193634558
Trenutna cena:
$ 0.003247
$ 0.003247$ 0.003247

Informacije o CRETA (CRETA)

Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.

Uradna spletna stran:
https://creta.world/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x202655af326de310491cb54f120e02ee0da92b55

Tokenomika CRETA (CRETA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CRETA (CRETA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRETA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRETA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRETA, raziščite ceno žetona CRETA v živo!

Kako kupiti CRETA

Želite v svoj portfelj dodati CRETA (CRETA)? MEXC podpira različne načine nakupa CRETA, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen CRETA (CRETA)

Analiza zgodovine cen CRETA pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CRETA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRETA? Naša stran za napovedovanje cen CRETA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti