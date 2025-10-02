Tokenomika CRETA (CRETA)
Tokenomika in analiza cen CRETA (CRETA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CRETA (CRETA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CRETA (CRETA)
Founded and forged by world-class experts from game engine development, publishing, marketing, and blockchain technology, Creta guarantees to be the most creative and innovative blockchain platform in the cutting-edge quality and performance. CRETA provides a cyclical world that is interlocked with reality, composed for you to enjoy all services, including content creation, play, transaction, communication, and so on. All gathered in one common world where players and creators are the same and can create their own universes.
Tokenomika CRETA (CRETA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CRETA (CRETA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CRETA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRETA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CRETA, raziščite ceno žetona CRETA v živo!
