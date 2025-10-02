Tokenomika Chimpzee (CHMPZ)
Tokenomika in analiza cen Chimpzee (CHMPZ)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chimpzee (CHMPZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Chimpzee (CHMPZ)
Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.
Tokenomika Chimpzee (CHMPZ): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Chimpzee (CHMPZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CHMPZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CHMPZ.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CHMPZ, raziščite ceno žetona CHMPZ v živo!
Zgodovina cen Chimpzee (CHMPZ)
Analiza zgodovine cen CHMPZ pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.
Napoved cene CHMPZ
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHMPZ? Naša stran za napovedovanje cen CHMPZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
