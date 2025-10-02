Odkrijte ključne vpoglede v Chimpzee (CHMPZ), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Chimpzee (CHMPZ), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

Chimpzee is the first Web3 project that provides three ways for people to earn passive income while simultaneously saving animals and fighting climate change. The new Chimpzee green initiative significantly emphasizes protecting Earth’s natural environment. It seeks to increase public awareness and revolutionize the way people contribute to charitable organizations that help endangered species and fight climate change.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CHMPZ, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Chimpzee (CHMPZ) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CHMPZ? Naša stran za napovedovanje cen CHMPZ združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen CHMPZ pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

