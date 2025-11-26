Tokenomika Whalebit (CES)

Tokenomika Whalebit (CES)

Odkrijte ključne vpoglede v Whalebit (CES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-26 14:11:22 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Whalebit (CES)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Whalebit (CES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Skupna ponudba:
$ 422.38M
$ 422.38M$ 422.38M
Razpoložljivi obtok:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 587.95M
$ 587.95M$ 587.95M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 6
$ 6$ 6
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472
Trenutna cena:
$ 1.392
$ 1.392$ 1.392

Informacije o Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Uradna spletna stran:
https://meta-whale.com/
Raziskovalec blokov:
https://polygonscan.com/token/0x1Bdf71EDe1a4777dB1EebE7232BcdA20d6FC1610

Tokenomika Whalebit (CES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Whalebit (CES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CES.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CES, raziščite ceno žetona CES v živo!

Kako kupiti CES

Želite v svoj portfelj dodati Whalebit (CES)? MEXC podpira različne načine nakupa CES, vključno s kreditnimi karticami, bančnimi prenosi in medsebojnim trgovanjem. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, MEXC omogoča enostavno in varno kupovanje kriptovalut.

Zgodovina cen Whalebit (CES)

Analiza zgodovine cen CES pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

Napoved cene CES

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CES? Naša stran za napovedovanje cen CES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti