Današnja cena kriptovalute Whalebit v živo je 1.663 USD. Tržna kapitalizacija CES je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Whalebit v živo je 1.663 USD. Tržna kapitalizacija CES je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CES v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Whalebit (CES) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:32 (UTC+8)

Današnja cena Whalebit

Današnja cena kriptovalute Whalebit (CES) v živo je $ 1.663, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CES v USD je $ 1.663 na CES.

Kriptovaluta Whalebit je trenutno na #3915. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 CES. V zadnjih 24 urah se je CES trgovalo med $ 1.662 (najnižje) in $ 1.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 11.68679398493145, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08422316231675472.

V kratkoročni uspešnosti se je CES premaknil -0.30% v zadnji uri in -5.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 164.48K.

Tržne informacije Whalebit (CES)

No.3915

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 164.48K
$ 164.48K$ 164.48K

$ 702.41M
$ 702.41M$ 702.41M

0.00
0.00 0.00

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

422,375,579.421211
422,375,579.421211 422,375,579.421211

0.00%

MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija Whalebit je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 164.48K. Obstoječa ponudba CES je 0.00, skupna ponudba pa znaša 422375579.421211. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 702.41M.

Zgodovina cene Whalebit, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.662
$ 1.662$ 1.662
24H Nizka
$ 1.69
$ 1.69$ 1.69
24H Visoka

$ 1.662
$ 1.662$ 1.662

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 11.68679398493145
$ 11.68679398493145$ 11.68679398493145

$ 0.08422316231675472
$ 0.08422316231675472$ 0.08422316231675472

-0.30%

-1.06%

-5.14%

-5.14%

Zgodovina cen Whalebit (CES) v USD

Sledite spremembam cen Whalebit za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.018-1.06%
30 dni$ -0.709-29.90%
60 dni$ -0.837-33.48%
90 dni$ -0.837-33.48%
Današnja sprememba cene Whalebit

Danes je CES zabeležil spremembo $ -0.018 (-1.06%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Whalebit

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.709 (-29.90%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Whalebit

Če pogled razširimo na 60 dni, se je CES spremenil za $ -0.837 (-33.48%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Whalebit

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.837 (-33.48%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Whalebit (CES) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Whalebit.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Whalebit

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Whalebit, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Whalebit?

Several key factors influence Whalebit (CES) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact CES pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential growth.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and user adoption affect scarcity and value.

Platform Development: Updates, new features, and technological improvements drive investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms boost credibility and usage.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations create market uncertainty or confidence.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, CES often follows Bitcoin's price movements.

Community Growth: Active user base and social media presence influence market perception.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Whalebit?

People want to know Whalebit (CES) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss positions, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps investors manage risk.

Napoved cene za kriptovaluto Whalebit

Napoved cene Whalebit (CES) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CES v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Whalebit (CES) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Whalebit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Whalebit v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CES za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Whalebit.

O Whalebit

CES is a digital asset that operates on a blockchain platform. Its primary function is to facilitate transactions within a specific ecosystem, providing a medium of exchange between participants. The asset utilizes a consensus mechanism to validate and record transactions on its blockchain, ensuring security and transparency. CES is typically used in applications such as payments and smart contracts, playing a crucial role in the operation and governance of its native platform. Its issuance model is designed to maintain a balanced supply, contributing to the stability of the asset. As a crypto asset, CES embodies the key characteristics of blockchain technology, including decentralization, immutability, and transparency.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Whalebit

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Whalebit? Nakup CES je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Whalebit. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Whalebit (CES).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 0.00 žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Whalebit bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Whalebit

Z lastništvom kriptovalute Whalebit se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Whalebit (CES) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Kaj je Whalebit (CES)

Meta Whale is an ecosystem that combines gaming, earning, and virtual reality, offering users the chance to play, earn, and grow inside its metaverse.

Whalebit Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Whalebit razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Whalebit spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Whalebit

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Whalebit?
Če bi kriptovaluta Whalebit rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Whalebit.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:06:32 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Whalebit

