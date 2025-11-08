Današnja cena Whalebit

Današnja cena kriptovalute Whalebit (CES) v živo je $ 1.663, s spremembo 1.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CES v USD je $ 1.663 na CES.

Kriptovaluta Whalebit je trenutno na #3915. mestu s tržno kapitalizacijo $ 0.00, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 0.00 CES. V zadnjih 24 urah se je CES trgovalo med $ 1.662 (najnižje) in $ 1.69 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 11.68679398493145, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.08422316231675472.

V kratkoročni uspešnosti se je CES premaknil -0.30% v zadnji uri in -5.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 164.48K.

Tržne informacije Whalebit (CES)

Uvrstitev No.3915 Tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volumen (24H) $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 702.41M$ 702.41M $ 702.41M Zaloga v obtoku 0.00 0.00 0.00 Največja ponudba 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Skupna ponudba 422,375,579.421211 422,375,579.421211 422,375,579.421211 Hitrost kroženja 0.00% Javna veriga blokov MATIC

Trenutna tržna kapitalizacija Whalebit je $ 0.00, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 164.48K. Obstoječa ponudba CES je 0.00, skupna ponudba pa znaša 422375579.421211. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 702.41M.