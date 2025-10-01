Odkrijte ključne vpoglede v Celer Network (CELR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Celer Network (CELR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CELR, raziščite ceno žetona CELR v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CELR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Celer Network (CELR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CELR? Naša stran za napovedovanje cen CELR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Analiza zgodovine cen CELR pomaga uporabnikom razumeti pretekla tržna gibanja, ključne ravni podpore/odpora in vzorce nestanovitnosti. Zgodovinski podatki so ključni del napovedovanja cen in tehnične analize, ne glede na to, ali spremljate najvišje vrednosti vseh časov ali ugotavljate trende.

