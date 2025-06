CELR

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Ime in priimekCELR

UvrstitevNo.461

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,13%

Razpoložljivi obtok7 783 424 106,9912

Največja ponudba10 000 000 000

Skupna ponudba10 000 000 000

Hitrost kroženja0.7783%

Datum izdaje2019-03-19 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0,0067 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.19869033851597,2021-09-26

Najnižja cena0.00101410762651,2020-03-16

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

